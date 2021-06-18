Обнаружено тело утонувшего в Кельбаджаре военнослужащего

Обнаружено тело утонувшего в озере на территории Кельбаджарского района военнослужащего.

Как сообщает Day.Az, тело капитана Азербайджанской Армии Фарзалиева Ильхама Аллахверди оглу (1981 г.р.) было обнаружено в озере Беюк Алагель.

Водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекли тело.