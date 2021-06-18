https://news.day.az/society/1353862.html Обнаружено тело утонувшего в Кельбаджаре военнослужащего
Обнаружено тело утонувшего в Кельбаджаре военнослужащего
Обнаружено тело утонувшего в озере на территории Кельбаджарского района военнослужащего.
Как сообщает Day.Az, тело капитана Азербайджанской Армии Фарзалиева Ильхама Аллахверди оглу (1981 г.р.) было обнаружено в озере Беюк Алагель.
Водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекли тело.
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