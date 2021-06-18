Можно ли смешивать дозы двух разных вакцин?

На сегодня ведутся клинические исследования по смешиванию двух разных вакцин.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила врач рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

"Есть предварительные результаты. Но они очень малочисленны, речь не идет о массовом применении. Пока никакой официальной информации в этом направлении не ожидается. Об этом можно подумать в будущем.

Мы должны подождать до конца года, чтобы были объявлены результаты более масштабных испытаний", - сказала Назрин Мустафаева.