Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 709 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 22 837, вторую дозу получили 17 872 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 956 663, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 931 642, вторую дозу получил 1 025 021 человек.