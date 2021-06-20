https://news.day.az/society/1354320.html Баку окутал пылевой туман
Баку окутал пылевой туман
В утренние часы 20 июня Баку и Абшеронский полуостров накрыло пыльное облако, которое вторглось на территорию Азербайджана с воздушными массами с юго-восточного направления.
Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, снимки со спутников подтверждают, что частицы пыли, наблюдаемые в воздухе, носят трансграничный характер.
В настоящее время количество пыли в Баку превышает норму в 1,9 раза.
Прогнозируется, что данное явление продолжится в течение двух дней.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре