https://news.day.az/society/1354408.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло сегодня в 00:12 по местному времени в Шамахинском районе, в 25 км к западу от станции Гобустан.
Магнитуда землетрясения составила 3 балла, очаг залегал на глубине 5 километров. Подземные толчки не ощущались.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре