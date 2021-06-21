Министерство наказало 30 сотрудников, назначавших фиктивные инвалидности

Принимаются меры в отношении лиц, допустивших незаконные действия в ходе оценки инвалидности, создавших условия для назначения фиктивной инвалидности.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и соцзащиты населения, в 2018-2021 годах, 19 сотрудников Аппарата Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации и медико-социальных экспертных комиссий были освобождены от занимаемых должностей за грубые нарушения при исполнении трудовых функций.

Документы были представлены в соответствующие органы для дачи правовой оценки. Кроме того, в отношении 11 сотрудников медико-социальных экспертных комиссий, не вынесших объективных решений в ходе оценки инвалидности и ограничения возможностей здоровья, были приняты меры дисциплинарного взыскания.

Таким образом, были приняты меры в отношении 30 ответственных сотрудников Агентства, совершивших незаконные действия в ходе оценки инвалидности. Также в целях расследования фактов подделки документов в Генеральную прокуратуру для правовой оценки были представлены документы о назначении инвалидности 266 человек.