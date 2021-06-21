https://news.day.az/society/1354728.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 215 человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 11, вторую - 204 человек..
Общее число вакцинированных в Азербайджане составляет 2 989 673. При этом первую дозу вакцины получили 1 949 646, вторую - 1 040 027человек.
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