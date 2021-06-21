Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 215 человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 11, вторую - 204 человек..

Общее число вакцинированных в Азербайджане составляет 2 989 673. При этом первую дозу вакцины получили 1 949 646, вторую - 1 040 027человек.