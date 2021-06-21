МЧС о пожаре в многоэтажном доме в Баку

Как сообщалось, 21 июня 2021 года на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на 8-м этаже многоэтажного жилого дома по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Асада Ахмедова, 41.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после поступления информации в министерство на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска. На основании предварительной информации, поступившей на горячую линию в 20:49, всего через 6 минут, то есть в 20:55, пожарные прибыли на место происшествия.

Из-за нерегулируемой парковки автомобилей гражданами при въезде во двор жилого комплекса, а также в самом дворе, не удалось применить для тушения огня транспортные средства специального назначения, в том числе и автолестницы. По этой причине пожарные должны были вести борьбу с огнем в индивидуальном порядке, непосредственно внутри квартиры, подключившись к гидранту на расстоянии около 80 метров.

Благодаря личной храбрости и профессиональной деятельности пожарных, пожар был полностью потушен в 21:36. В результате пожара воспламеняющие конструкции квартиры общей площадью 60 кв.м выгорели на площади 30 кв. м. Остальная часть квартиры и соседние квартиры защищены от огня.