Названа дата второго экзамена по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр 24 июня проведет тестовый экзамен по предмету "азербайджанский язык" (как государственный язык).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен будет проводиться в 12 зданиях в Баку, Нахчыване, Шеки, Хачмазе и Гяндже.

Экзамен начинается во всех помещениях одновременно - в 11:00.

В экзамене примут участие абитуриенты (учащиеся 11-х классов).