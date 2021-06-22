https://news.day.az/society/1354841.html Названа дата второго экзамена по азербайджанскому языку
Названа дата второго экзамена по азербайджанскому языку
Государственный экзаменационный центр 24 июня проведет тестовый экзамен по предмету "азербайджанский язык" (как государственный язык).
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен будет проводиться в 12 зданиях в Баку, Нахчыване, Шеки, Хачмазе и Гяндже.
Экзамен начинается во всех помещениях одновременно - в 11:00.
В экзамене примут участие абитуриенты (учащиеся 11-х классов).
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