Кабмин огласил обязательства перед владельцами залов и домов торжеств

Владельцы объектов, организующих торжественные мероприятия, должны вносить информацию об объектах в портал icaze.e-gov.az.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым постановлении "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Владелец помещения или предприятия, где проводится праздничная церемония, обязан предоставить информацию на портале icaze.e-gov.az о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о дате проведения, времени начала и окончания (не позднее 00:00), количестве гостей не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения праздничной церемонии.