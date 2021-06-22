В Азербайджане в сфере труда и услуг будут требовать COVID-паспорта

В сферах труда и услуг в Азербайджане будут требовать COVID-паспорта с 1 августа, а не с 1 июля.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Кабинет Министров внес соответствующие изменения в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Согласно действующему решению, с 1 июля 2021 года по меньшей мере 80 процентов работников сферы слуг и работы, для которых установлено требование наличия COVID-паспортов или сертификата об иммунитете, должны были иметь COVID-паспорт или сертификат об иммунитете. Согласно изменениям, с 1 июля 2021 года по меньшей мере 80 процентов работников сферы труда и услуг, для которых установлено требование наличия COVID-паспортов, должны быть привиты от COVID-19 первой дозой или иметь сертификат об иммунитете против COVID-19, а с 1 августа 2021 года - COVID-паспорт.