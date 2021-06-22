АМИ Trend требуется менеджер по продажам - ВАКАНСИЯ
В Агентство международной информации Trend требуется менеджер по продажам.
Город - Баку
Сфера деятельности - Менеджер по продажам,
Специализация - Маркетолог
График работы - полный день
Опыт работы - 1-3 года
Образование - бакалавр, магистр.
Обязанности:
- Активные продажи основных продуктов агентства;
- Непосредственное участие в расширение клиентской базы, развитие текущих клиентов;
- Ежедневная коммуникация с клиентами и партнерами;
- Организация и проведение переговоров, презентаций, формирование коммерческих предложений потенциальным клиентам и партнерам;
- Посещение профильных мероприятий;
- Контроль ведения документооборота по проектам.
Требования:
- Релевантный опыт работы от 1 года;
- Образование - высшее;
- Знание языков (азербайджанский, русский, английский);
- Знание специфики работы информационного агентства/крупной площадки/СМИ - предпочтительно;
- Отличные коммуникативные навыки, проактивность;
- Умение работать в режиме многозадачности и выстраивать процессы;
- Знание компьютерных программ на хорошем уровне (Access, Word, Excel, PowerPoint).
Условия:
- Стабильность - полное соблюдение ТК АР, стабильный доход;
- Удобное местоположение - офис находится в шаговой доступности от метро "Elmlər akademiyası";
- Комфортный график 5/2.
- Зарплата: 600-700 манатов.
Тел.: (012) 510-81-03; 510-81-04; 510-86-50
Отправляйте CV на адреса:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре