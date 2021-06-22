АМИ Trend требуется менеджер по продажам

В Агентство международной информации Trend требуется менеджер по продажам.

Город - Баку

Сфера деятельности - Менеджер по продажам,

Специализация - Маркетолог

График работы - полный день

Опыт работы - 1-3 года

Образование - бакалавр, магистр.

Обязанности:

- Активные продажи основных продуктов агентства;

- Непосредственное участие в расширение клиентской базы, развитие текущих клиентов;

- Ежедневная коммуникация с клиентами и партнерами;

- Организация и проведение переговоров, презентаций, формирование коммерческих предложений потенциальным клиентам и партнерам;

- Посещение профильных мероприятий;

- Контроль ведения документооборота по проектам.

Требования:

- Релевантный опыт работы от 1 года;

- Образование - высшее;

- Знание языков (азербайджанский, русский, английский);

- Знание специфики работы информационного агентства/крупной площадки/СМИ - предпочтительно;

- Отличные коммуникативные навыки, проактивность;

- Умение работать в режиме многозадачности и выстраивать процессы;

- Знание компьютерных программ на хорошем уровне (Access, Word, Excel, PowerPoint).

Условия:

- Стабильность - полное соблюдение ТК АР, стабильный доход;

- Удобное местоположение - офис находится в шаговой доступности от метро "Elmlər akademiyası";

- Комфортный график 5/2.

- Зарплата: 600-700 манатов.

Тел.: (012) 510-81-03; 510-81-04; 510-86-50

Отправляйте CV на адреса:

togrul.m@trend.az

ilqar.hajiyev@trend.az