https://news.day.az/society/1355081.html В Баку создадут новый Ботанический сад--> -->
В Баку создадут новый Ботанический сад
Вокруг озера в бакинском поселке Ходжасан планируется создать новый Ботанический сад.
Об этом в передаче "Час эксперта" сказала заведующая сектором Главного управления архитектуры и градостроительства г. Баку при Госкомитете градостроительства и архитектуры Айтадж Акперли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, также планируется расширить территории национальных парков.
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