https://news.day.az/society/1355181.html В Баку водитель, перепутав педали газа и тормоза, совершил аварию - ВИДЕО--> -->
В Баку водитель, перепутав педали газа и тормоза, совершил аварию - ВИДЕО
В Баку произошел интересный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, водитель легкового автомобиля перепутал педали газа и тормоза и врезался в припаркованный грузовик.
Кадры ДТП распространились в соцсетях.
Представляем читателям это видео:
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