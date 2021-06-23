В Баку водитель, перепутав педали газа и тормоза, совершил аварию

В Баку произошел интересный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, водитель легкового автомобиля перепутал педали газа и тормоза и врезался в припаркованный грузовик.

Кадры ДТП распространились в соцсетях.

Представляем читателям это видео: