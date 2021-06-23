https://news.day.az/society/1355279.html Пожар на Мардакянской дороге, образовалась пробка - ФОТО - ВИДЕО--> -->
Пожар на Мардакянской дороге, образовалась пробка - ФОТО - ВИДЕО
На Мардакянском шоссе в Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az, огонь вспыхнул на окраине дороги, ведущей в поселок. В результате движение транспорта замедлено.
В БТА отметили, что образовавшийся дым мешает обзору водителей.
В настоящее время на магистрали образовалась пробка.
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