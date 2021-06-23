Пожар на Мардакянской дороге, образовалась пробка

На Мардакянском шоссе в Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az, огонь вспыхнул на окраине дороги, ведущей в поселок. В результате движение транспорта замедлено.

В БТА отметили, что образовавшийся дым мешает обзору водителей.

В настоящее время на магистрали образовалась пробка.