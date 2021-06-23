МВД предупредило желающих провести свадьбу на открытом воздухе

Не рекомендуется проводить свадьбы в шатрах в условиях пандемии.

Как передает Day.Az, об этом в эфире ARB 24 сказал начальник пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что каких-либо ограничений в связи с организацией и проведением свадеб, помолвок в домашних условиях с соблюдением правил карантинного режима (ношение масок) с участием до 50 человек нет.

"В условиях пандемии организация свадебных торжеств на открытом воздухе представляет опасность для здоровья. Мы рекомендуем проводить эти мероприятия в ресторанах, где это разрешено", - отметил Э.Гаджиев.

По его словам, сотрудники полиции не будут проводить проверки в залах во время проведения церемоний.

"Проводятся встречи с владельцами ресторанов, объектов общепита, укрепляется сотрудничество с другими госструктурами. Все риски были рассмотрены и обсуждены. Полиция не заинтересована в том, чтобы штрафовать гостей свадебного торжества", - пояснил майор полиции.