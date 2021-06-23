https://news.day.az/society/1355439.html В Баку концентрация пыли превышала норму в 5.1 раза - министерство--> -->
В Баку концентрация пыли превышала норму в 5.1 раза - министерство
Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове продолжает наблюдаться пылевой туман.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР.
Отмечено, что по данным автоматических станций на 17:00 23 июня в городе Баку концентрация пыли превышала норму в 5.1 раза.
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