В Баку концентрация пыли превышала норму в 5.1 раза

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове продолжает наблюдаться пылевой туман.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР.

Отмечено, что по данным автоматических станций на 17:00 23 июня в городе Баку концентрация пыли превышала норму в 5.1 раза.