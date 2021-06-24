Как будет проходить обучение в следующем учебном году?

"Трудно точно сказать, будет ли это гибридное или полное очное обучение в следующем учебном году. Если будет проведена полная вакцинация, то планируется перейти на полное очное обучение".

Как передает Day.Az АПА, об этом журналистам сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, это будет зависеть от решения Оперативного штаба при Кабинете Министров.

"Мы надеемся и я полагаю, что вернемся к полному очному обучению. И для этого очень важным условием является, чтобы все работники образования вакцинировались".