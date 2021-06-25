Задержаны лица, избившие до смерти водителя

Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с убийством в Наримановском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, около 19:00 24 июня в 17-й отдел Управления полиции Наримановского района поступила информация о том, что на улице А.М.Джума водитель автомобиля марки Chevrolet, житель города Баку К.Мамедов, его пассажиры Н.Джаниев и М.Абиев избили Сахавета Мамедова, в результате чего он скончался на месте происшествия.

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий задержаны К.Мамедов, Н.Джаниев и М.Абиева, подозреваемые в совершении данного преступления.

Возбуждено уголовное дело.