https://news.day.az/society/1355966.html В Азербайджане продолжается вакцинация журналистов от COVID-19
В Азербайджане продолжается вакцинация журналистов от COVID-19
Совет печати Азербайджана 29 июня организует для журналистов очередной этап вакцинации от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В этот день вторую дозу вакцины от COVID-19 получат те представители СМИ, кто 31 мая привился первой дозой препарата.
Напомним, что в Азербайджане вакцинация от коронавируса началась 18 января.
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