В Азербайджане продолжается вакцинация журналистов от COVID-19

Совет печати Азербайджана 29 июня организует для журналистов очередной этап вакцинации от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этот день вторую дозу вакцины от COVID-19 получат те представители СМИ, кто 31 мая привился первой дозой препарата.

Напомним, что в Азербайджане вакцинация от коронавируса началась 18 января.