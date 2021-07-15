В Азербайджане организуется онлайн ярмарка-продажа жертвенных животных

В рамках проекта "Из села в город" Министерство сельского хозяйства Азербайджана организует онлайн ярмарку-продажу жертвенных овец в Баку, Абшероне и Сумгайыте, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ведомство.

Для заказа жертвенных животных в режиме онлайн с 16 июля будет запущен портал www.qurbanliq.kendden.az.

Забой животных будет осуществляться в пунктах по забою скота, официально прошедших регистрацию в Агентстве пищевой безопасности. Соблюдение социальной дистанции между гражданами в пунктах продаж будет строго контролироваться.

Заказать животных на сайте www.qurbanliq.kendden.az граждане могут с 00:00 часов 16 июля по 00:00 часов 19 июля, введя личную информацию и заняв онлайн-очередь для пунктов продаж.

Во время заказа граждане могут выбрать любой пункт, откуда хотят забрать жертвенных животных, дату и часы. Жертвенные овцы по весу будут предлагаться гражданам в трех категориях. Цена жертвенного животного будет рассчитываться и оплачиваться за каждый килограмм в чистом весе.

Граждане должны оплатить часть стоимости жертвенного животного (20 манатов) во время заказа через портал, остальную часть - когда будут забирать жертвенное мясо из пункта продажи. После принятия заказа на мобильный телефон покупателя придет SMS-уведомление для подтверждения заказа.

Заказанное жертвенное мясо граждане могут забирать в нижеследующих пунктах продажи:

1. Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (ярмарка "Из села в город");

2. Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (ярмарка "Из села в город");

3. Низаминский район, пос. Кешля, ул. Мешадихилала Кязимова, 17;

4. Сураханский район, пос. Гарачухур, ул. Ахмеда Мехбалыева (ярмарка "Из села в город");

5. Бинагадинский район, ул. Аджеми Нахчывани, 52;

6. г. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41А (ярмарка "Из села в город");

7. г. Сумгайыт, просп. Азербайджана, 20-й квартал (рядом с вещевым рынком).