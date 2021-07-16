В Баку оштрафованы владельцы 3 центров отдыха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в совместной информации Главного управления Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов говорится о том, что в результате очередных проверок соблюдения санитарно-гигиенических правил на побережье Каспийского моря, проведенных 14 июля в центре отдыха "Delfin" в поселке Миршаги Сабунчинского района и центре отдыха "Golden Fish" в поселке Нардаран были выявлены факты нарушения правил охраны водных объектов, а на территории центра отдыха "Mirvari" в поселке Шувелян Хазарского района было обнаружено нагромождение отходов. В отношении владельцев указанных объектов составлены протоколы об административных проступках.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.