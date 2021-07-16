Экоактивисты добились пресечения незаконной вырубки деревьев в Азербайджане

По инициативе Национального альянса во имя устойчивого Азербайджана (DANMA) в Университете ADA 15 июля был поднят вопрос в связи с охраной лесов.

Как сообщили Day.Az в Общественном объединении İDEA, представители минэкологии, минсельхоза, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Программы развития ООН обсудили с экоактивистами и представителями СМИ факты, выявленные в последнее время в связи с уничтожением лесов в различных регионах Азербайджана.

Во время встречи, которая была открыта для общественности через социальные сети, DANMA поднял интересующие экоактивистов вопросы перед соответствующими ведомствами.

Как сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, недавние факты незаконной вырубки деревьев компанией Beta Tea Azerbaijan в лесу Хафтони в Лянкяране были расследованы, компания - оштрафована, а контракт с ней - расторгнут.

Стороны достигли договоренности по поводу необходимости наказания виновных в вырубке лесов и повышения прозрачности, усиления общественного контроля для предотвращения таких инцидентов в будущем.

По итогам мероприятия представители DANMA обобщили предложения экоактивистов и подняли перед сотрудниками минэкологии следующие вопросы:

· создание группы общественного контроля по всем договорам, заключаемым министерством с предпринимателями по аренде земель, даже в случаях, когда не применяется закон об оценке воздействия на окружающую среду; посещение этой группой территорий, составление протоколов по имеющимся там зеленым насаждениям;

· повышение штрафов для юридических лиц за вырубку деревьев, а также повторное увеличение размеров штрафов, если растения уничтожаются после протокольных мер группы общественного контроля;

· создание единых электронных карт по Азербайджану и ускорение процесса точного отображения на них земель лесного фонда, земель в собственности предпринимателей и национальных парков;

- прозрачность в сфере договоров с предпринимателями.