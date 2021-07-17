https://news.day.az/society/1362379.html Страшное ДТП на трассе Баку-Газах - погибла женщина - ФОТО
Страшное ДТП на трассе Баку-Газах - погибла женщина - ФОТО
В Геранбое произошла тяжелое ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Баку-Газах.
Легковой автомобиль марки Mercedes сбил переходившую дорогу женщину средних лет. Женщина скончалась на месте, ее личность устанавливается.
По факту проводится расследование.
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