Страшное ДТП на трассе Баку-Газах

В Геранбое произошла тяжелое ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Баку-Газах.

Легковой автомобиль марки Mercedes сбил переходившую дорогу женщину средних лет. Женщина скончалась на месте, ее личность устанавливается.

По факту проводится расследование.