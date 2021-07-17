https://news.day.az/society/1362503.html В бакинском метро появятся поезда без машинистов
В бакинском метро появятся поезда без машинистов
В будущем на новых линиях ЗАО "Бакинский метрополитен" будет применяться система управления без машиниста.
Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, работа в этом направлении уже начата и в ближайшем будущем ожидается предоставление информации о ней.
"Системы на базе "линейных счетчиков", которые можно назвать первым этапом работы, уже установлены в депо "Нариманов", - сказал Б.Мамедов.
Он добавил, что первоначально система работы поездов без машиниста будет применена на Фиолетовой линии, это будет зависеть от сроков завершения строительства указанной линии.
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