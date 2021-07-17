https://news.day.az/society/1362592.html За нарушение правил от участия в экзаменах отстранили 15 человек
За нарушение правил от участия в экзаменах отстранили 15 человек
От участия в экзаменах, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 1-2 июля, были отстранены за нарушения 15 человек.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, самый высокий результат среди участников вступительных экзаменов показал выпускник 2020 года средней школы №21 Зангиланского района. Этот абитуриент, подавший документы на IV группу специальностей, набрал 287,8 из максимально возможных 300 баллов.
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