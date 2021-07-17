https://news.day.az/society/1362630.html В Азербайджане выявлено еще 213 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 213 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 88 человек, скончался один пациент, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 183 случая заражения коронавирусной инфекцией, 331 200 человек вылечились, 4 991 - скончался, число активных больных составляет 1 992.
За последние сутки в Азербайджане проведено 10 817 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 905 500.
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