В Азербайджане выявлено еще 213 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 88 человек, скончался один пациент, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 183 случая заражения коронавирусной инфекцией, 331 200 человек вылечились, 4 991 - скончался, число активных больных составляет 1 992.

За последние сутки в Азербайджане проведено 10 817 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 905 500.