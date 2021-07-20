В Исмаиллы больная коронавирусом женщина пришла на свадьбу

В целях соблюдения правил и требований карантинного режима сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы провели проверки в Домах торжеств, где проводились свадебные церемонии.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проверки, проведенного в Доме торжеств "Роя", было установлено, что среди приглашенных на свадьбу гостей одна женщина - активный больной коронавирусом.

Несмотря на то, что она должна проходить лечение в домашних условиях, она покинула место жительства, нарушив правила карантинного режима, и создала реальную угрозу здоровью других людей. Женщине не разрешили войти в Дом торжеств, и с соблюдением процедур она была возвращена домой.

Ведется расследование.