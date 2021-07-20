В Билясуваре подросток утонул, спасая двоюродного брата

В Билясуваре 15-летний подросток утонул в реке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел на территории города Билясувар, в Болгарчае.

Житель города Фарид Сеймур оглу Мамедов 2006 года рождения, во время купания в реке спас тонущего двоюродного брата, но сам утонул.

По факту проводится расследование.