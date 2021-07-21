https://news.day.az/society/1363577.html В Новханы в море нашли тело утонувшего мужчины
В Новханы в море нашли тело утонувшего мужчины
Завершены поиски тела Исмаилова Заура Рагиб оглу, 2000 г.р., утонувшего в море (на внепляжной зоне) в селе Новханы Абшеронского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, тело Исмайлова было обнаружено поисково-спасательным отрядом Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах и передано в соответствующие органы.
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