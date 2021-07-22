Агентство развития медиа Азербайджана делает первые шаги и мы открыты к предложениям.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов на мероприятии, организованном в Приморском национальном парке в Баку по случаю Дня национальной печати и журналистики.

В свою очередь председатель Совета печати Афлатун Амашов подчеркнул на мероприятии, что СМИ играют исключительную роль в жизни каждой страны: "Выпуском газеты "Экинчи" была заложена основа азербайджанских СМИ. За это время ими был пройден нелегкий путь, однако они всегда были рядом с народом".

Он рассказал о деятельности Агентства, коснувшись также вопроса внедрения единых журналистских удостоверений: "Этот опыт широко применяется в братской Турции и других странах. Уверен, что он может быть полезен и нам".