В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела

Тело погибшего 23 июля прапорщика азербайджанской армии Фармана Ягублу передано его семье в поселке Гахраманлы Бейлаганского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии прощания с военнослужащим приняли участие личный состав воинской части, в которой он служил, его родные и близкие, руководство района и представители общественности.

Ранее сообщалось, что 23 июля, около 16:00, подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

В результате снайперского выстрела с противоположной стороны погиб военнослужащий азербайджанской армии прапорщик Ягублу Фарман Тельман оглу.