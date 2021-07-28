В Азербайджане выявлено 750 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 750 новых случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились, 3 - скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 341 933 случая заражения коронавирусной инфекцией, 332 393 человека вылечились, 5 014 - скончались, число активных больных составляет 4 526.

За последние сутки в Азербайджане проведены 11 058 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 4 003 650.