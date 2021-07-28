https://news.day.az/society/1365525.html В Азербайджане выявлено 750 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено 750 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 750 новых случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились, 3 - скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 341 933 случая заражения коронавирусной инфекцией, 332 393 человека вылечились, 5 014 - скончались, число активных больных составляет 4 526.
За последние сутки в Азербайджане проведены 11 058 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 4 003 650.
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