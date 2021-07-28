В Азербайджане объявлен очередной прием на "Курс подготовки офицера запаса"

Граждане Азербайджана не старше 28 лет, с высшим образованием, завершившие срочную действительную военную службу и желающие поступить на действительную военную службу в воинские части в качестве офицеров с 9 по 30 августа могут обратиться в соответствующую приемную комиссию в Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны, для установления степени годности к военной службе граждан, желающих поступить на "Курс подготовки офицера запаса", обратившиеся кандидаты проходят военно-медицинскую комиссию.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, в рамках которых будут оцениваться их физическая подготовка, общий уровень знаний, профессиональные навыки, навыки по принятию решений и т.д., будут приняты на "Курс подготовки офицера запаса". Лицам, успешно прошедшим курс, будет присвоено воинское звание "лейтенант", с ними будет заключен контракт о поступлении на действительную военную службу и выдано направление в воинскую часть согласно их специализации.

Кандидаты должны представить в приемную комиссию в Учебно-тренировочном центре следующие документы: заявление о приеме на курс (на имя председателя приемной комиссии); автобиография, один рукописный и два напечатанных экземпляра; характеристика с места службы (работы, учебы); нотариально заверенная копия документа о высшем образовании в одном экземпляре; для кандидатов, получивших высшее образование за рубежом - нотариально заверенные перевод оригинала и копия документа о высшем образовании, а также нотариально заверенная копия с апостилем министерства образования Азербайджана; нотариально заверенные копии свидетельства о рождении и удостоверения личности - в одном экземпляре; нотариально заверенная копия свидетельства о браке (если кандидат состоит в браке) - в одном экземпляре; нотариально заверенные копии свидетельства о рождении детей (если таковые имеются) - в одном экземпляре; справка из органов домоуправления или местной исполнительной власти о составе семьи и месте проживания - в одном экземпляре; 4 цветных фото (без головного убора, в анфас, 2 фото размером 3х4 и 2 фото размером 4,5х6 ); справка о состоянии здоровья из поликлиники по месту регистрации; нотариально заверенная копия военного билета - в одном экземпляре и др. необходимые документы.

Адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Гызыл Шарг" (Учебно-тренировочный центр ВС Азербайджана).

Время приема обращений: ежедневно с 09.00 до 17.00 (кроме воскресенья) с 9 по 30 августа 2021 года.

Телефон: (012) 538-85-62.