https://news.day.az/society/1365657.html Завершается подготовка памятника Тофигу Гулиеву
Завершается подготовка памятника Тофигу Гулиеву
Памятник композитору, народному артисту Тофигу Гулиеву будет готов в ближайшее время.
Об этом АПА сообщил автор памятника Турал Рзагулиев, передает Day.Az.
"Осталось около 20% работ. Но когда именно будет установлен памятник, сказать не могу. Потому что этот вопрос зависит не только от меня. Подготовка места, где будет установлен памятник, входит в полномочия Минкульта", - сказал скульптор.
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