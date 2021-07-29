Завершается подготовка памятника Тофигу Гулиеву

Памятник композитору, народному артисту Тофигу Гулиеву будет готов в ближайшее время.

Об этом АПА сообщил автор памятника Турал Рзагулиев, передает Day.Az.

"Осталось около 20% работ. Но когда именно будет установлен памятник, сказать не могу. Потому что этот вопрос зависит не только от меня. Подготовка места, где будет установлен памятник, входит в полномочия Минкульта", - сказал скульптор.