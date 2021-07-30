https://news.day.az/society/1365912.html В бакинском метро отключилось электричество
В бакинском метро отключилось электричество
Прервано электроснабжение станции "Элмляр Академиясы" бакинского метрополитена, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, в настоящее время ЗАО устанавливает причину инцидента.
В ближайшее время электроснабжение станции будет возобновлено, отметил Мамедов.
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