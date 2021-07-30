В бакинском метро отключилось электричество

Прервано электроснабжение станции "Элмляр Академиясы" бакинского метрополитена, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время ЗАО устанавливает причину инцидента.

В ближайшее время электроснабжение станции будет возобновлено, отметил Мамедов.