https://news.day.az/society/1366025.html На суде по делу генерала Ровшана Акберова зачитано обвинительное заключение
На суде по делу генерала Ровшана Акберова зачитано обвинительное заключение
На суде по уголовному делу Ровшана Акберова зачитано обвинительное заключение, сообщает Day.Az.
30 июля в Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу бывшего командующего соединением генерал-лейтенанта Ровшана Акберова, обвиняемого в умышленном убийстве.
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