На суде по делу генерала Ровшана Акберова зачитано обвинительное заключение

На суде по уголовному делу Ровшана Акберова зачитано обвинительное заключение, сообщает Day.Az.

30 июля в Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу бывшего командующего соединением генерал-лейтенанта Ровшана Акберова, обвиняемого в умышленном убийстве.

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