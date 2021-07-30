Генеральная прокуратура обратилась к гражданам.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в обращении говорится:

В целях предотвращения распространения пандемии" COVID-19 " и ее возможных последствий в стране осуществляются многоплановые мероприятия.

К сожалению, нередко происходят случаи использования возникшей ситуацией в собственных личных интересах.

Органами прокуратуры осуществляются целенаправленные меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих права граждан.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обращается к гражданам с просьбой сообщать в колл-центр 961, "горячую линию" 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, а также на страницы Генпрокуратуры в социальных сетях по фактам выдачи гражданам поддельных документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, а также результатов теста на COVID-19.