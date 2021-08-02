В случае обнаружения мест захоронения на освобожденных от оккупации территориях поручено информировать Госкомиссию

На основании информации, собранной в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в том числе показаний свидетелей, граждане Азербайджана, убитые армянской армией и террористическими группировками во время оккупации в ходе Первой Карабахской войны, похоронены на тех территориях.

Как сообщает Day.Az, в информации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан отмечается, что проведение непрофессиональными лицами эксгумации в местах захоронения, обнаруженных в ходе соответствующих работ, проведенных на освобожденных территориях, и неосторожное обращение с останками тел может привести к различным повреждениям, потере информации и доказательств, а также артефактов

Такие действия могут создать серьезные проблемы в идентификации останков в будущем.

"Учитывая изложенное и необходимость уточнения дальнейшей судьбы 3890 наших граждан, зарегистрированных в качестве пропавших без вести в первой Карабахской войне, премьер-министр Азербайджанской Республики дал указание соответствующим государственным структурам об немедленном уведомлении Государственной комиссии в случае обнаружения мест массовых и индивидуальных захоронений в ходе строительно-строительных работ, проводимых на освобожденных территориях", - говорится в информации.