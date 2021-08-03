На границе с Гирканским национальным парком начался пожар

Принимаются меры по тушению пожара на территории Лянкяранского района.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Согласно информации, пожар произошел на территории лесничества Осакюча Лянкяранского района, на границе с Гирканским национальным парком.

В настоящее время сотрудниками региональных структур Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям принимаются неотложные меры по тушению пожара и предотвращению его распространения.