https://news.day.az/society/1367020.html На границе с Гирканским национальным парком начался пожар
На границе с Гирканским национальным парком начался пожар
Принимаются меры по тушению пожара на территории Лянкяранского района.
Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Согласно информации, пожар произошел на территории лесничества Осакюча Лянкяранского района, на границе с Гирканским национальным парком.
В настоящее время сотрудниками региональных структур Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям принимаются неотложные меры по тушению пожара и предотвращению его распространения.
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