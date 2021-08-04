Каждый из нас должен ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности

По сей день в братской Турции бушуют лесные пожары, что очень расстраивает всех нас, поскольку мы и Турцию считаем своей родиной. Азербайджан поддерживает Турцию и оказывает всю необходимую помощь. Надо учесть, что никто не застрахован от пожара, и каждый из нас должен быть осторожным, чтобы избежать таких инцидентов.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что в данном вопросе ответственность ложится на каждого гражданина: "Пожары наносят серьезный ущерб природе, инфраструктуре, частным домам, квартирам, социальным объектам и хозяйству, негативно влияют на окружающую среду. Уничтожение тысяч деревьев, значительный ущерб флоре и фауне является серьезным ударом по экологии".

По его словам, граждане должны быть более внимательными, чтобы предотвратить такие бедствия. В частности, считает депутат, следует ответственно относиться к правилам пожарной безопасности, особенно в жаркую и засушливую погоду, поскольку малейшая оплошность может привести к масштабной катастрофе, в том числе к гибели людей.