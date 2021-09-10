К сведению пассажиров бакинского метро

Платформа наземной станции метро, строящейся в Баку, будет рассчитана на составы из семи вагонов.

Об этом сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, новая станция строится на территории электродепо "Ходжасан", которое будет обслуживать "фиолетовую" линию метро.

"В настоящее время в электродепо ведутся работы по созданию инфраструктуры для ремонта и техобслуживания составов. Параллельно на его территории продолжается строительство наземной станции метро. Также создается дорожная инфраструктура. Наземную станцию метро и депо планируется ввести в эксплуатацию в конце будущего года", - сказал Мамедов.