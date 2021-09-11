Состояние Ягуба Зуруфчу продолжает оставаться стабильно тяжелым

Состояние заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, заразившегося коронавирусом, продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Об этом сказал заведующий реанимационным отделением медучреждения "Ени клиника" Эмин Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он сообщил, что певец подключен к аппарату неинвазивной вентиляции легких.

"Сатурация у него 95-96, высокой температуры нет. Проводится интенсивная терапия в соответствии с состоянием больного, которое продолжает оставаться стабильно тяжелым", - сказал Гасымов.