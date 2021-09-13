Временно исполняющий обязанности председателя правления (TƏBIB) Вугар Гурбанов представлен коллективу.

Об этом АПА сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, передает Day.Az.

Отметим, председатель правления TƏBIB Рамин Байрамлы был освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению. Приказом Председателя Правления Агентства Заура Алиева временно исполняющим обязанности председателя правления TƏBIB назначен Вугар Гурбанов. В настоящее время он занимает должность руководителя департамента по медицинским искам Агентства.