Продлен срок ареста Салима Муслимова

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

Как сообщает Day.Az, на процессе представление было удовлетворено.

Согласно решению, срок ареста Салима Муслимова продлен еще на 3 месяца.