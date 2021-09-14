https://news.day.az/society/1379660.html Продлен срок ареста Салима Муслимова
Продлен срок ареста Салима Муслимова
В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.
Как сообщает Day.Az, на процессе представление было удовлетворено.
Согласно решению, срок ареста Салима Муслимова продлен еще на 3 месяца.
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