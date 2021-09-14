Как пройти на платформы Бакинского автовокзала без ковид-паспорта

Руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова рассказала, как пройти на платформы Бакинского международного автовокзала гражданам без ковид-паспорта.

Как передает Day.Az, видеоинструкцией об этом Аллахъярова поделилась на своей странице в Facebook.

Она отметила, что выйти на перрон напрямую можно через торговый центр на территории автовокзала, но для этого необходимо предъявить ковид-паспорт.

"Наличие ковид-паспорта в торговом центре автовокзала проверяют его сотрудники в соответствии с установленными правилами. Однако для тех пассажиров, которые с остановки внутригородских маршрутов направляются к платформе междугородних автобусов, создан специальный коридор. Путь на перрон не через торговый центр, а в обход более длинный. Но мы мобилизовали сотрудников для помощи гражданам, в частности, они помогают пассажирам перенести вещи", - отметила Аллахъярова.