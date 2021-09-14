В Баку отремонтировали ряд улиц

С начала года в Ясамальском районе Баку капитально отремонтированы 11 улиц общей протяженностью четыре километра, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В рамках этих работ обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановлены бордюры, заасфальтированы тротуары.

Также на улицах установлены дорожные знаки и информационные табло, нанесена дорожная разметка.

Напомним, что в 2019-2020 годах госагентство отремонтировало улицы в Ясамальском районе столицы протяженностью более 15 километров.