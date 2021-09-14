https://news.day.az/society/1379901.html Стало известно о состоянии Ягуба Зуруфчу
Стало известно о состоянии Ягуба Зуруфчу
Состояние заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, заразившегося коронавирусом и госпитализированного в медучреждение "Ени Клиника", оценивается как критическое.
Как сообщили Trend в медучреждении, у Зуруфчу резко упало артериальное давление, передает Day.Az.
"Для восстановления давления принимаются все возможные меры. Состояние заслуженного артиста оценивается как критическое", - сказали в медучреждении.
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