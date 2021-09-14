Стало известно о состоянии Ягуба Зуруфчу

Состояние заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, заразившегося коронавирусом и госпитализированного в медучреждение "Ени Клиника", оценивается как критическое.

Как сообщили Trend в медучреждении, у Зуруфчу резко упало артериальное давление, передает Day.Az.

"Для восстановления давления принимаются все возможные меры. Состояние заслуженного артиста оценивается как критическое", - сказали в медучреждении.