Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 69 221 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 22 023, вторую - 47 198.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 680 427.

При этом первую дозу вакцины получили 4 530 138, вторую - 3 150 289 человек.