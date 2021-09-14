https://news.day.az/society/1379976.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 69 221 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 22 023, вторую - 47 198.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 680 427.
При этом первую дозу вакцины получили 4 530 138, вторую - 3 150 289 человек.
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