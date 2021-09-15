В каком случае дети не должны посещать школу?

Больные дети не должны посещать школу. Если симптомы у них появятся во время занятий, то для этого существуют специальные протоколы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, дети переносят коронавирус в легкой форме, и случаи их госпитализации с COVID-19 сравнительно редки.

"Но вакцинацию от коронавируса проходят граждане старше 18 лет, и большинство школьников вакцину не получили. Существует высокий риск переноса вируса учащимися из школы в дом. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы не допустить инфицирования детей", - сказал Эйвазов.

Он также отметил важную роль родителей в предотвращении распространения коронавируса в школах.

"Больные дети не должны посещать школу. Штамм коронавируса "дельта" приводит к более масштабному заражению, в том числе в кругу семьи. Сегодня мы наблюдаем рост числа инфицированных внутри семьи", - сказал Эйвазов.