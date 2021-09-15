В каком случае дети не должны посещать школу? - отвечает главный инфекционист
Больные дети не должны посещать школу. Если симптомы у них появятся во время занятий, то для этого существуют специальные протоколы.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.
По его словам, дети переносят коронавирус в легкой форме, и случаи их госпитализации с COVID-19 сравнительно редки.
"Но вакцинацию от коронавируса проходят граждане старше 18 лет, и большинство школьников вакцину не получили. Существует высокий риск переноса вируса учащимися из школы в дом. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы не допустить инфицирования детей", - сказал Эйвазов.
Он также отметил важную роль родителей в предотвращении распространения коронавируса в школах.
"Больные дети не должны посещать школу. Штамм коронавируса "дельта" приводит к более масштабному заражению, в том числе в кругу семьи. Сегодня мы наблюдаем рост числа инфицированных внутри семьи", - сказал Эйвазов.
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